تأجيل محاكمة المتهمين باحتكار الأدوية لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية احتكار الدواء الكبرى، التي صدر حكم أول درجة برقم 1898 لسنة 2016، بمعاقبة 13 من رؤساء شركات الأدوية، على تغريمهم 5 مليارات جنيه، بتهمة الاحتكار، لجلسة 19 ديسمبر، لتقديم ما تم بشأن طلبات التصالح المقدمة من قبل المتهمين إلى جهاز حماية المنافسة.



وكانت المحكمة قضت في يونيو الماضي بإحالة القضية للجنة الخبراء، بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفع الأسعار في السوق المصرية، إلا أنها ألغت الحكم وأعادته للمداولة.



وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهي: ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.