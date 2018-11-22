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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:40 م

"الوزراء" ينفى غلق المتحف المصرى بالتحرير عقب افتتاح "الكبير"

moa.complaints@gmail.com
[email protected]
أ ش أ
dostor.org/2406391

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بغلق المتحف المصرى فى التحرير بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وبيَّن المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة الآثار التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المتحف المصري بالتحرير سيظل مفتوحًا لاستقبال زائريه من المصريين والعرب والأجانب بشكل طبيعي، دون أي تأثر بافتتاح المتحف الكبير، حيث سيعمل المتحفان معًا.

وأشارت الوزارة إلى أن مبنى المتحف المصري بالتحرير يعد أثرًا في حد ذاته، وأحد المعالم ‏الفريدة بالقاهرة يأتي لزيارته ‏السائحون من جميع دول العالم، مشيرة إلى أن كل ما يتردد ‏فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة ‏والإضرار بالسياحة المصرية.‏

وأضافت الوزارة، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 116 عامًا على إنشاء المتحف المصرى بالتحرير، وكان من ‏أهم مظاهر هذه الاحتفالية افتتاح سيناريو العرض المتحفي الجديد لكنوز (يويا ‏وتويا) الأثرية، أجداد الملك ‏‏"اخناتون"، والتي ستحل، هى وكنوز تانيس الملكية، محل ‏مقتنيات الملك توت عنخ آمون عقب نقلها إلى المتحف المصرى الكبير ‏قُبيل افتتاحه عام ‏‏2020.‏

وناشدت وزارة الآثار، وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكترونى للوزارة ([email protected]).

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