الجزائر تستضيف المؤتمر الوزارى الثانى لمبادرة "الاقتصاد الأزرق"

تستضيف الجزائر، المؤتمر الوزارى الثانى حول مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، والذي سيعقد في 4 ديسمبر المقبل.



وقال طه حموش، المدير العام للصيد البحرى وتربية المائيات بالجزائر، إن هذا اللقاء الذي سيشهد مشاركة 200 خبير جزائري وأجنبي، سيناقش كل النشاطات المتعلقة بالميدان البحرى وفرص الاستثمار في هذا المجال الواسع.



وأوضح أنه علاوة على الصيد البحري، يُعنى الاقتصاد الأزرق بقطاعات السياحة وإنجاز الموانئ والعمران بالمدن الساحلية، وكذلك تحلية مياه البحر والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.



وقال إن الاقتصاد الأزرق "يتمثل في استعمال المورد المتوفر محليًا من أجل تلبية حاجيات السكان مع تثمين النفايات المنزلية والصناعية.



وتتبع مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، الإعلان الوزاري حول الاقتصاد الأزرق المعتمد من طرف الاتحاد من أجل المتوسط في نوفمبر 2015.



وستشمل هذه المبادرة بصفة أولوية 5 دول شريكة وهي "الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب"، إلى جانب 5 دول أعضاء للاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا.



يذكر أن المؤتمر الوزارى الأول حول مبادرة التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق فى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط عقد في نوفمبر 2017 بمدينة نابولى الإيطالية.