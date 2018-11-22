الصين: سنقيم تأثير اقتراح أمريكي بتعزيز الرقابة على صادرات التكنولوجيا

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنج، الخميس، إن الصين ستقيم التأثير المحتمل لاقتراح الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، مؤكدًا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية تعليقًا على اقتراح أمريكي بتشديد فحص صادرات التكنولوجيا في مجالات رئيسة من مجالات التكنولوجيا الفائقة التي تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر، وعما إذا كانت هذه الخطوة تستهدف الصين مباشرة من عدمه.



وأضاف "فنج" أن الصين تشعر بقلق بالغ بشأن التقرير الجديد المتعلق بالمادة 301، وأن بلاده لن تقبل اتهامات "لا أساس لها".



وكان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر، أكد - في تحقيق أجراه بموجب "المادة 301" بشأن سياسات الصين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا - أن الصين لم تغير ممارساتها غير العادلة والتمييزية التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض تعريفات جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.