وزير التنمية المحلية: مسابقة لاختيار أفضل محافظة على مستوى الجمهورية

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابا دوريا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التي أعلنت عنها الوزارة لاختيار أفضل (عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية ) على مستوى الجمهورية، والتي تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأكد وزير التنمية المحلية- في بيان اليوم الخميس- أن المسابقة تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التي تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، لافتا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة في جميع الجوانب التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصري، وسيكون الاختيار مبنيًا على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة وبحد أقصى 25 ديسمبر 2018.



وطالب اللواء محمود شعراوي في الكتاب الدوري للمحافظين بالتأكيد على نشر معلومات كافية عن المسابقة وإخطار رؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها والمواطنين بإجراءات المسابقة وكيفية التقييم والجوائز المحددة وذلك قبل وقت كاف من بدء الزيارات الميدانية.



وأوضح أن كل محافظة ستقوم بتنظيم مسابقة داخلية لاختيار أفضل حي من عواصم المحافظة المقسمة إلى أحياء، وأفضل مدينة من غير عواصم المحافظات، وأفضل قرية لتحديد الوحدات المحلية الفائزة وإخطار الوزارة بها، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإجراءات والضوابط المتبعة في تلك المسابقة منها تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية ممثلين عن جهاز شئون البيئة ومديرية الشئون الصحية ومديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة وأساتذة الجامعة ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.



وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بتطبيق معايير التقييم التي وضعتها الوزارة على المدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة مع الاحتفاظ بدرجات التقييم باعتبارها مستندات رسمية يتم ختمها بختم المحافظة ولا يتم تداولها لحين إعلان نتيجة المسابقة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه يجب أن تقوم اللجنة بتشكيل فرق عمل مصغرة لزيارة كافة المدن والأحياء والقرى في نطاق المحافظة ميدانيا لاستيفاء المعلومات المطلوبة للتقييم قبل مناقشتها في اجتماعات اللجنة ووضع التقييم النهائي لكل وحدة محلية.



وأشار إلى أن توزيع الجوائز المالية سيكون على مستوى المدن والأحياء، الجائزة الأولى 2 مليون جنيه، والجائزة الثانية مليون جنيه، والجائزة الثالثة 500 ألف جنيه، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية ستكون الجائزة الأولى، مليون جنيه والجائزة الثانية 500 ألف جنيه والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه بخلاف الحوافز المعنوية على المستوى الوظيفي، لافتا إلى أنه سيتم صرف نسبة 5% من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإداري بالوحدة المحلية الفائزة.