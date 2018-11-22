ورشة عرائس ومناقشات أدبية في "ثقافة أسيوط"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط أمس، حيث أقام بيت ثقافة أبنوب ورشة فنون تشكيلية "تصنيع عرائس" بمدرسة الشيخ سالم الثانوية بنات لتدريب الفتيات على عمل عرائس بخامات بسيطة متاحة، والتعرف على الخامات المستخدمة وتجهيزها قبل بدء العمل، ثم الخطوات اللازمة لإنتاج العرائس بإشراف د. وفاء كامل حمدان.



وفى إطار الأنشطة الأدبية تجدد لقاء مع مجموعة من شعراء الغنايم ومركز أحمد بهاء الدين بالدوير، لمناقشة بعض الأعمال الأدبية الجديدة لرواد الصالون.



كما عقد بيت ثقافة دير الجنادلة، مسابقة ثقافية دينية ضمن فعاليات الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمنت الأسئلة عن مولد النبى وحياته وصفاته ودعوته.



وفي النخيلة، نظم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل، ندوة مكتبية عن حياة الرسول، تناول خلالها الشيخ صديق خليفة صديق حياة الرسول الكريم وكيف عاش حياة الدعوة الإسلامية يتيمًا ونشأته وغزواته.



كما يستمر قصر ثقافة أب تيج في تقديم سلسلة ندوات ومحاضرات تثقيفية للتوعية ضد مخاطر الانحرافات السلوكية، حيث أقام القصر ندوة تثقيفية بمدرسة الأقباط الإعدادية بنات عن الانحرافات السلوكية ومخاطر الإنترنت، أوضح خلالها الشيخ محمد عبدالرحيم، مدير إدارة الأوقاف بأبوتيج، مخاطر الإنترنت، وكيف يتجنبها وما الهدف من تحذير الشباب، وكيف يرتقى الإنسان في التعامل مع الإنترنت بصورة حضارية.