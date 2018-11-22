"بالم هيلز" تتعاقد على حوالة محفظة "ثروة للتوريق" بـ310 ملايين

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن مجلس إدارة شركة "بالم هيلز للتعمير" تعاقد على حوالة محفظة حقوق مالية لشركة "ثروة للتوريق" بقيمة 310 ملايين جنيه.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها منذ قليل، أنه تقرر تفويض مجلس الإدارة في التوقيع على العقود والاتفاقات اللازمة لها مقل حوالة محفظة القروض وعقد الخدمة والتحصيل.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "بالم هيلز للتعمير" خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاع أرباحها إلى نحو 640 مليون جنيه.



وقالت الشركة فى وقت مبكر اليوم إنها حققت أرباحًا بلغت 640.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 466.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2017