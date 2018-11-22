الآثار: السفارة المصرية بسويسرا تتسلم 26 قطعة

تسلمت صباح اليوم الخميس، الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨، السفارة المصرية فى دولة سويسرا عدد ٢٦ قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال كان قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية، وسوف تعود إلي أرض الوطن قريبًا.



وقال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، إن الإدارة قد رصدت تلك القطع، وهي معروضة للبيع علي الموقع الإلكتروني لإحدى صالات المزادات بسويسرا، وعلي الفور قامت الإدارة بإبلاغ وزارة الخارجية والتي بدورها قامت بإبلاغ السلطات السويسرية واتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة تلك القطع، مضيفا أنه فور الانتهاء من التحقيقات تم مصادرة القطع لصالح جمهورية مصر العربية.



وأوضح عبدالجواد، أن تلك القطع عبارة عن تمثالين أوشابتي صغيرين يمثلان المعبود أنوبيس، وتمثال آخر أوشابتي، وعدد من التماثيل الصغيرة المصنوعة من الفيانس تمثل بعضها الرموز الفرعونية مثل عين حورس.