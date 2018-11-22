"فتح": الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن الشعب الفلسطيني كله مناضل من أجل الحرية والاستقلال، مضيفة أن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي سيستمر، فالإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري العنصري.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم فتح أسامة القواسمي، في بيان اليوم الخميس: "إننا نرفض رفضًا قطعيًا أن يوسم أي فلسطيني بالإرهاب، بينما الإرهاب الحقيقي واضح وجلي أمام العالم من خلال ممارساته القمعية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني، وإن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق نظام الفصل العنصري والأبارتهايد، وتعميق الاحتلال وشرعنة الاستعمار، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وهدم البيوت والمحال التجارية، وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، إضافة إلى التعذيب النفسي والجسدي خلف قضبان الاحتلال للأطفال والنساء، ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لاماكن عبادتهم في القدس، هو أعلى درجات الإرهاب في العالم".



يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحمت فيه أعداد كبيرة من جنود الاحتلال وعناصر من وحداتها الخاصة، ترافقها آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، مخيم شعفاط وسط القدس، وانتشرت في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحيتي راس خميس وشحادة.



واعتلى الجنود أسطح بنايات في المنطقة، في حين أوقف الاحتلال طلبة المدارس والحافلات، وأخضعهم للتفتيش، وأخرهم عن أعمالهم ومدارسهم.



وكانت قوات الاحتلال نفذت، أمس الأربعاء، عمليات هدم واسعة طالت 19 منشأة تجارية، في الوقت الذي أعرب فيه السكان عن خشيتهم من استكمال عمليات الهدم والتدمير للمتاجر في المنطقة.

