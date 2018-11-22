جامعة القاهرة تطلق مهرجان المسرح للعروض القصيرة بمشاركة 20 كلية

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إن الجامعة تعطي اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعي باعتباره أحد المنصات الفنية المهمة التي تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج.



جاء ذلك خلال حضوره اليوم الخميس، إطلاق فعاليات مهرجان العروض المسرحية القصيرة على مستوى كليات الجامعة والذي سوف يستمر حتى 10 ديسمبر المُقبل بمشاركة 20 كلية، وتقام العروض على مسارح المدينة الجامعية وكليات التجارة والحقوق والزراعة.



وأضاف الخشت أن هذا المهرجان يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلي والعالمي، مشيرا إلى أهمية المسرح في الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث إن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.



وأوضح أن الجامعة تقوم حاليًا على بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة وهو ما سيؤدي إلى عمل نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة واجتذاب الطلاب الذين لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.



ومن المُقرر أن تقدم كل كلية من كليات الجامعة عرضًا مسرحيًا قصيرًا للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لأفضل عرض مسرحي، وديكور، وإضاءة، وإخراج، وممثل أول طلبة وممثلة أولى طالبات، ويستهدف المهرجان احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات ودعوة الطلاب للمشاركة في فنون المسرح المختلفة.