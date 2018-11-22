القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
مصر
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:23 م

جامعة القاهرة تطلق مهرجان المسرح للعروض القصيرة بمشاركة 20 كلية

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
أ ش أ
dostor.org/2406355

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت إن الجامعة تعطي اهتمامًا خاصة للمسرح الجامعي باعتباره أحد المنصات الفنية المهمة التي تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم الخميس، إطلاق فعاليات مهرجان العروض المسرحية القصيرة على مستوى كليات الجامعة والذي سوف يستمر حتى 10 ديسمبر المُقبل بمشاركة 20 كلية، وتقام العروض على مسارح المدينة الجامعية وكليات التجارة والحقوق والزراعة.

وأضاف الخشت أن هذا المهرجان يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلي والعالمي، مشيرا إلى أهمية المسرح في الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحًا الاهتمام الذي توليه الجامعة بالمسرح الجامعي، حيث إن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحي.

وأوضح أن الجامعة تقوم حاليًا على بناء أول مسرح فرعوني دائم في ملاعب الجامعة وهو ما سيؤدي إلى عمل نقلة نوعية في النشاط المسرحي بالجامعة واجتذاب الطلاب الذين لديهم الوعي بأهمية المسرح الجامعي ورسالته.

ومن المُقرر أن تقدم كل كلية من كليات الجامعة عرضًا مسرحيًا قصيرًا للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى لأفضل عرض مسرحي، وديكور، وإضاءة، وإخراج، وممثل أول طلبة وممثلة أولى طالبات، ويستهدف المهرجان احتضان المواهب الشابة للطلاب بجميع الكليات ودعوة الطلاب للمشاركة في فنون المسرح المختلفة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ أقل من شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

منذ أقل من شهر

الدستور «News letter 10».. نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

منذ أقل من شهر

الإحصاء: 49 مليار جنيه صادرات مصر من منتجات البترول خلال عام

الآن

مدبولي: دول العالم واجهت تحولات جذرية منذ بداية القرن الـ 21

شوقى: مليار جنيه لوجبات التغذية المدرسية لـ11.5 مليون تلميذ

وزيرة الصحة تستجيب لـ"الدستور".. وتصحح مسار "فيروس سي" بقليوب

ترامب يؤجل إعلان "صفقة القرن" حتى فبراير المقبل لإرضاء نتنياهو

ads
الأكثر قراءة

اليوم وغدًا.. أمطار على السواحل الشمالية وسيول بسيناء وحلايب وشلاتين

حقيقة لقاء ولى العهد السعودى وأردوغان فى "قمة العشرين"

استشهاد 3 طلاب وإصابة 4 آخرين بعبوة ناسفة في العراق

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

ألبومات الصور

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

اليوم وغدًا.. أمطار على السواحل الشمالية وسيول بسيناء وحلايب وشلاتين

حقيقة لقاء ولى العهد السعودى وأردوغان فى "قمة العشرين"

استشهاد 3 طلاب وإصابة 4 آخرين بعبوة ناسفة في العراق

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

كشكول

ختام فعاليات البرنامج الأول لأخصائي المكتبات بالفيوم الأزهرية

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.. الأحد

"التعليم" تعلق علي شكاوي معلمي رياض الأطفال من عدم قدرتهم علي تدريس كتب الباقة متعددة التخصصات

العصار يشهد توقيع بروتوكولين للتعاون مع جامعة حلوان فى عدة مجالات

جامعة أسوان تقرر تنظيم قوافل طبية وبيطرية لدول حوض النيل

الأمصار

الإضراب العام يشعل شوارع تونس.. 650 ألف موظف خارج الخدمة

اطلاق سراح 16 مصريا في ليبيا احتجزهم مسلحون لخلاف مالي

بعد 55 عاما على اغتياله.. رسالة صادمة لجون كينيدي من العالم الأخر

ليتخلص من ثرثرتهما.. رجل يقتل زوجتيه بالرصاص

صهر أردوغان يعترف بتباطؤ اقتصاد تركيا خلال 2018 ويترقب الأسوأ

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

دراسة: الإكثار من الخضر والفاكهة يقلل أعراض انقطاع الطمث

نفوق 3 من وحيد القرن "الأسود" المهدد بالانقراض في كينيا

دراسة: الخيال قد يساعدك في التغلب على مخاوفك

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎