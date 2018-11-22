وصول 7 آلاف و790 طن رخام إلى ميناء غرب بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وصول سفينتي بضائع عامة إلى ميناء غرب بورسعيد، لتفريغ 7 آلاف و790 طنا من الرخام.



وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أنه تم استقبال السفينة "ZAMZAM" القادمة من تركيا لتفريغ 3 آلاف و440 طنا من الرخام، كما تم استقبال السفينة "ARROW.S" القادمة من تركيا لتفريغ 4 آلاف و350 طن رخام.



وأشارت إلى أنه جار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء، وعمليات التفريغ على الأرصفة.