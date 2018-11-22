القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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09:58 ص

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08:02 ص

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03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

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07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
الكابتن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:16 م

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل HD اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي
الدستور
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يلا شوت الجديد رابط مشاهدة مباراة الوصل والاهلي في مباراة دولية ودية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام المباراة في يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 على الأراضي الوصلية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الخميس،

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