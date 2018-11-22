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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:13 م

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب كمية كبيرة من العملات الأثرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
راندا التوني
dostor.org/2406199

تمكنت سلطات الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانىء الجوية، بالاشتراك مع شرطة أمن الموانئ بمطار برج العرب الدولى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على رحلة خطوط الطيران السعودية رقم 410 المتجهة إلى جدة اشتبه جورج شاكر مأمور الجمرك بصالة السفر الدولى فى الراكب "ج. ص. خ"، ليبي ويحمل الجنسية الأمريكية، الذى ظهرت عليه علامات القلق والارتباك عندما سأله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق ضرائب جمركية أو أشياء أخرى يود الإقرار عنها للجمارك فتردد في الإجابة.

وبالعرض على السيد رزق والدكتور طارق صلاح، مديرى الجمرك، تقرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة الخاص بشرطة أمن الموانئ وتشكيل لجنة لتفتيش الحقائب من جورج شاكر وعاصم صومع مأمورى الجمرك وصلاح الدين مصطفى بالأمن الجمركى ومجدى عباس رئيس قسم مكافحة التهريب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية، وذلك لتفتيش الراكب ذاتيًا وكذا تفتيش أمتعته فتبين وجود 610 قطع عملة يشتبه فى أثريتها.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بالمطار وقامت اللجنة بمعاينة العملات وأفادت فى تقريرها بوجود عملة معدنية فضية مكتوب على أحد وجهيها كتابات بالخط الكوفي تقرأ في الوسط "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" وحولها كتابات في شريط دائري بالهامش تقرأ "بسم الله ضرب هذه الدراهم بواسط في سنة ست وثنين وحولها ثلاثة دوائر"، وعلى الوجه الآخر كتابات بالخط الكوفي تقرأ "الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد" وكتابات في شريط دائري بالهامش تقرأ "محمد رسول الله أرسله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" وحولها إطارات مستديرة وهي عملة أثرية ترجع للعصر الأموي.

و148 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال والفئات وعليها كتابات باللغة اليونانية القديمة وصور للأباطرة وبعضها عليها صور طيور وحيوانات وأشكال نباتيه ترجع للعصرين اليوناني والرومانى، و15 قطعة عملة معدنية سوداء اللون مختلفة الأحجام وعليها كتابات باللغة القبطية ورسم صليب وهي ترجع للعصر القبطي (البيزنطي).

و446 قطعة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال مطموسة النقوس غير واضحة وتعلوها طبقة جنزرة وهي عملات أثرية أيضًا.

وانتهت اللجنة إلى أن جميع العملات وعددها 610 هي عملات أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتصادر لصالح وزارة الآثار.

وقرر محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 64 لسنة 2018 وعرض الراكب على النيابة العامة وتم تحريز المضبوطات بمعرفة كل من صبحى محمود مأمور وإيهاب ماهر رئيس قسم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

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