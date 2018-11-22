تحت الطبع.. "شكمجية يحيى حقي" عن دار غراب

بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي 2019 يصدر عن دار غراب للنشر والتوزيع٬ كتاب "شكمجية يحيى حقي" من تأليف صلاح معاطي٬ ونهى يحيى حقي.



بالنظر في إبداع كاتبنا الكبير الراحل يحيى حقي سنجده إنتاجا محدودا من حيث الكم خلال رحلة حياته الطويلة التي تجاوزت السابعة والثمانين، فلم تزد عن ثمانية وعشرين كتابا فقط، لكن هذه الكتب تعتبر هي خلاصة الأدب والإبداع العربي، حيث نجد فيها القصة القصيرة كما في مجموعاته دماء وطين وعنتر وجولييت وأم العواجز والفراش الشاغر، والرواية كما في روايات قنديل أم هاشم والبوسطجي وصح النوم، وروايته السيرية خليها على الله، والكتابات النقدية كما في كتابه القيم خطوات في النقد، ودراسات في القصة كما في كتب فجر القصة المصرية وأنشودة للبساطة، وعن السينما كتب كتابه في السينما، والمقالات المسرحية في مدرسة المسرح، وفي الشعر كتب هذا الشعر، وعن فن العمارة والفنون التشكيلية كتب في محراب الفن، وفي أدب الرحلات كتب حقيبة في يد مسافر، وعن الموسيقى كتب تعال معي إلى الكونسير. وفي الفن الشعبي كتب يا ليل يا عين. وفي التاريخ كتب صفحات من تاريخ مصر. وفي الكتابات الدينية كتب على فيض الكريم.