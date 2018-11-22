وزيرة التخطيط توصى بإنشاء مرصد تنموى على مستوى الدول العربية

اقترحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن يتبني الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 توصية بإنشاء مرصد تنموي على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية.



وأوضحت خلال كلمتها فى ختام فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، ليعمل هذا المرصد على متابعة النتائج والإنجازات المتحققة في الدول العربية، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يعمل كذلك على دعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق هذه الأهداف في ضوء ما تمتلكه الدول العربية من فرص وإمكانيات، مشيرة إلى استعداد مصر للتعاون التام مع أشقائها العرب في إنشاء ودعم دور هذه المرصد في ضوء ما تمتلكه من خبرات في هذا المجال من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

