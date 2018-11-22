السفير الانجليزى: المملكة المتحدة تدعم "تكافل وكرامة"

قال جيفري أدامز، السفير الإنجليزي بالقاهرة، إن المملكة المتحدة يسعدها أن تشارك وزارة التضامن بالاحتفال بنجاحها الكبير الذي حققته من خلال برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل شبكة للحماية الاجتماعية.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث لبرنامج تكافل وكرامة اليوم الخميس، أن المملكة المتحدة تدعم البرنامج من خلال المساعدة الفنية والتقنية بالإضافة لتمويل مرحلة الأثر المستقل لتقييم الأثر الذي عرض نجاحًا رائعًا كتعليم الأطفال، وتحقيق الأمن الغذائي بالإضافة لصحة المرأة حيث إن 89% من المستفيدين من البرنامج سيدات.



وأكد أن الوزارة قدمت دليلًا على أنها مستمرة في الإصلاح ويجب أن يتم التوسع في المستقبل والمملكة المتحدة مستمرة في دعمها من أجل تحقيق النجاح المستدام.