السفير البريطاني: "التضامن" تجاوزت التوقعات في تنفيذ "تكافل وكرامة"

أكد جيفري أدامز السفير البريطاني بالقاهرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تجاوزت التوقعات في تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"..معربًا عن سعادته بالبرنامج الذي يقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية للمستحقين.



جاء ذلك في كلمة السفير البريطاني خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لبرنامج" تكافل وكرامة" اليوم الخميس، والمقام تحت عنوان "الحماية الاجتماعية المنتجة..من الحماية إلى الإنتاج"، وذلك تحت رعاية وحضور المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، والسفير البريطاني بالقاهرة وعدد من المسئولين.



وأشار أدامز إلى أن البرنامج يقدم نماذج رائعة في مجال الدعم المقدم للمستفيدين، خصوصًا في مجال التعليم والصحة..مؤكدًا أن وصول الدعم الخاص بالبرنامج لأكثر من 9 ملايين مواطن أكبر دليل على نجاحه، مضيفًا أن بلاده ترحب بالتوسع في هذا البرنامج، كما أن بريطانيا تدعم إصلاحات المنظومة التعليمية في مصر.



من جهته، أشاد ميخائيل روتكوفسكي رئيس البنك الدولي للحماية الاجتماعية والتشغيل -في كلمة مسجلة- بالنجاح الذي حققه برنامج "تكافل وكرامة" والوصول لتقديم الدعم لأكثر من 9 ملايين مواطن.. مشددًا على أن هذا البرنامج مهم جدًا للتنمية البشرية.