الكويت تؤكد انتظام آلية التعويضات العراقية

نقلت قناة السومرية نيوز العراقية عبر موقعها، عن وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الخميس، أن آلية التعويضات العراقية للكويت تسير بشكل منتظم، معربًا عن استعداد الكويت لسماع وجهة النظر العراقية فيما يتعلق بأي آلية أخرى.



وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أن الجار الله أكد عقب مشاركته حفل السفارة العمانية لدى البلاد بمناسبة "العيد الوطني الـ48" لعدد من الصحفيين، أن آلية التعويضات العراقية لدولة الكويت تسير بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الجانبين الكويتي والعراقي اجتمعا في أكتوبر 2017 وتم الاتفاق على آلية وهي قائمة حتى الآن.



وأضاف الجار الله، بحسب الصحيفة، أنه إذا كانت هناك وجهة نظر أخرى لدى الجانب العراقي فيما يتعلق بتلك الآلية وما تم الاتفاق عليه فإن الكويت على استعداد لسماع وجهة النظر تلك ولكن حتى الآن لم نسمع منهم شيئًا.



