السبت.. "حروب فاتنة" على طاولة منتدى "إطلالة"

يستضيف منتدى إطلالة الثقافي بالأسكندرية٬ لقاء مفتوح مع الكاتب حسن عبد الموجود٬ وذلك لمناقشة مجموعته القصصية "حروب فاتنة" الصادرة حديثًا عن الكتب خان.



يأتي اللقاء في السادسة والنصف مساء السبت٬ الموافق 24 نوفمبر٬ وتديره الناقدة أماني خليل.



يذكر أن حسن عبد الموجود صدرت له روايتان هما «عين القط» 2003، الحاصلة على جائزة ساويرس 2005، و"ناصية باتا" 2011، إلى جانب ثلاث مجموعات قصصية "ساق وحيدة" 2013، "السهو والخطأ" 2016، "حروب فاتنة" 2018، كما حصل على جائزة دبى للصحافة الثقافية 2003 عن تحقيق "حكايات الراهبات فى وادى النطرون".