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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:54 ص

رويدا عطية تستقبل العام الجديد مع جمهورها فى الأردن

المطربة السورية رويدا
المطربة السورية رويدا عطية
نرمين مقبل
dostor.org/2406166

تعاقدت المطربة السورية رويدا عطية، على إحياء حفل غنائي ضخم، ضمن خطتها للاحتفال مع جمهورها بحلول رأس السنة الجديدة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 31 ديسمبر المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان.

وتتغنى "رويدا" خلال الحفل بنخبة من أروع أغنياتها القديمة والحديثة منها "خاين، وضرب العصا"، بالإضافة إلى "تعا" التي طرحتها مؤخرًا.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ويشدو فى الحفل بباقة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها "جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكدبة، قومي ارقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما".

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