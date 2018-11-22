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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:54 ص

ضبط أكثر من 3 طن أسماك فاسدة بكفر الشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد المصري
dostor.org/2406164

حررت مباحث التموين في محافظة كفر الشيخ، محضر جنح أمن دولة، تحت رقم 645 لسنة 2018، بحق صاحب ثلاجة لحفظ لحوم وأسماك غير مرخصة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بعد ضبط أكثر من 3 طن أسماك مجمدة فاسدة.

وكانت مباحث تموين كفر الشيخ، برئاسة المقدم محمد دومة، رئيس مباحث التموين، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، قد داهمت ثلاجة لحفظ الأسماك مجهولة المصدر يقرىة القصابي مركز سيدي سالم.

وتبين من المعاينة والفحص أن الثلاجة ملك "عصام. ا. ف"، وكانت تحتوي على 3350 كيلو أسماك "ماكريل" مجمدة، مجهولة المصدر داخل الثلاجة، وتبين أيضًا أن السمك مجمد مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته، تم التحفظ على المتهم والأسماك، وتم الحصول على عينات من الأسماك لتحليها، لمعرفة عدم صلاحيتها من عدمه.

وتم تحرير المحضر رقم 645 لسنة 2018 جنح أمن دولة مركز سيدي سالم، جاري إخطار النيابة العامة.

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