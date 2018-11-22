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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:53 ص

الرئيس الأفغانى: "هجوم كابول" عمل وحشى لم تشهده البلاد من قبل

الرئيس الأفغاني محمد
الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني
أ ش أ
dostor.org/2406162

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غنى، إن الانفجار الأخير الذي وقع في العاصمة "كابول" نفذته مجموعة تشن لأول مرة هجومًا انتحاريًا وتفجيرًا في أفغانستان، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم الوحشى الذى استهدف علماء الدين في ذكرى المولد النبوي لم تشهده بلاده من قبل في تاريخها.

وأضاف الرئيس الأفغاني- في كلمة ألقاها خلال زيارته مستشفى للطوارئ في "كابول"، وفقًا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن الأعداء انتهكوا كل الحدود الدينية والأخلاقية من خلال مهاجمة النظام التقليدي والسياسي والهوية الوطنية للبلاد.

وأوضح أن حركة طالبان، لا يمكنها أن تُخَلِص نفسها من عبء المسئوليات التي تقع على عاتقها من خلال إدانة الهجوم فحسب، بل يتعين عليها أن تسعى عمليًا لإحلال السلام بوقف عمليات القتل.

وأشار الرئيس الأفغانى إلى أن الملاذات الآمنة للإرهابيين التي تقدم لهم الدعم والتدريب والموارد اللازمة لشن هجمات انتحارية وتفجيرات لا يزال مقرها في الدول المجاورة لأفغانستان، داعيًا حلفاء أفغانستان الدوليين لتحديد البلدان والحكومات التي تدعم التنظيمات الإرهابية.

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