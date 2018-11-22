القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:58 ص

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"
08:02 ص

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
سياسي
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:53 ص

"الجوهري" يطالب باستدعاء وزير البترول لعرض رؤيته في ملف الدعم

النائب عمرو الجوهري،
النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية
محمد جعفر
dostor.org/2406160

طالب النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستدعاء وزير البترول المهندس طارق الملا، إلى اللجنة لمناقشته في تبعات انخفاض سعر البترول عالميًا، ورؤيته في وضع استراتيجية تحمي الدولة من أي تقلبات في أسعار الوقود عالميًا.

وقال الجوهري، إنه بعد انخفاض سعر برميل البترول إلى 66 دولارًا، ومتوقع انخفاضه أكثر من ذلك، فيجب أن توضح الحكومة تبعات ذلك من خلال موقفها من الدعم الموجه إلى البترول.

وتساءل: "لماذا لم نسمع صوتًا من الحكومة حول انخفاض أسعار البترول؟ وإنما فقط نسمعها عند زيادة السعر عالميًا؟".

وتابع: "في موازنة 20182019 وضعت الحكومة سعرا تقديريا وهو 67 دولارًا للبرميل، فماذا بعد نزول سعر برميل البترول؟ هل ستتوقف الحكومة عن أي خفض لدعم الأسعار في العام القادم لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم زيادة الأسعار؟ وهل ستقوم الحكومة بشراء مخزون من خلال الاحتياطي النقدي لحماية المواطن المصري الفترة القادمة من أي تقلبات قد تحدث في أسعار النفط؟".

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ أقل من شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أقل من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ أكثر من شهرين

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 3 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

"شكري" يؤكد لرئيس بلغاريا تطلع مصر ‬لتوطيد العلاقات

إضراب أكثر من نصف مليون موظف تونسي بعد تجميد زيادة الأجور

النقض تؤيد السجن وتلغى الغرامة للمتهمين فى "استاد الدفاع الجوى"

مقتل 12 إرهابيًا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ads
الأكثر قراءة

استشهاد 3 طلاب وإصابة 4 آخرين بعبوة ناسفة في العراق

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

الدولار ينخفض لليوم الثانى فى تعاملات هادئة

الإحصاء: 97.1 مليون نسمة عدد سكان مصر حتى منتصف 2018

ألبومات الصور

بالصور.. "البحوث الإسلامية" تواصل حملتها الدعوية بالوادي الجديد

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

استشهاد 3 طلاب وإصابة 4 آخرين بعبوة ناسفة في العراق

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

الدولار ينخفض لليوم الثانى فى تعاملات هادئة

الإحصاء: 97.1 مليون نسمة عدد سكان مصر حتى منتصف 2018

كشكول

حقوق عين شمس تناقش "الأمن القومي وبناء الشخصية المصرية"

جامعة الإسكندرية تنظم معسكر للطلاب أصحاب المنتجات اليدوية

المحرصاوي يعقد لقاء مفتوحا مع طلاب الأزهر لبحث مقترحاتهم لتطوير الجامعة.. السبت

وزير التعليم: لا امتحانات للأربعة صفوف الأولى بالنظام الجديد

بالصور .. وفد من طلاب مدرسة الفتوح الابتدائية يزور آثار فوه الإسلامية فى كفر الشيخ

الأمصار

صهر أردوغان يعترف بتباطؤ اقتصاد تركيا خلال 2018 ويترقب الأسوأ

بن سلمان: الحوثيين يعتمدون على الكذب وأسلوب رُعاتهم الإيرانيين

وفاة رجل الاستخبارات الروسية الأول

محافظ عراقي: لو معايا 30 مليون دولار هصرفهم على الرقصات

العراق.. مقتل 5 طلاب بانفجار عبوة ناسفة بمدينة الموصل

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

136 مليون دولار حجم ديون زيمبابوي لشركات طيران عالمية

الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎