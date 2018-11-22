"الجوهري" يطالب باستدعاء وزير البترول لعرض رؤيته في ملف الدعم

طالب النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، باستدعاء وزير البترول المهندس طارق الملا، إلى اللجنة لمناقشته في تبعات انخفاض سعر البترول عالميًا، ورؤيته في وضع استراتيجية تحمي الدولة من أي تقلبات في أسعار الوقود عالميًا.



وقال الجوهري، إنه بعد انخفاض سعر برميل البترول إلى 66 دولارًا، ومتوقع انخفاضه أكثر من ذلك، فيجب أن توضح الحكومة تبعات ذلك من خلال موقفها من الدعم الموجه إلى البترول.



وتساءل: "لماذا لم نسمع صوتًا من الحكومة حول انخفاض أسعار البترول؟ وإنما فقط نسمعها عند زيادة السعر عالميًا؟".



وتابع: "في موازنة 20182019 وضعت الحكومة سعرا تقديريا وهو 67 دولارًا للبرميل، فماذا بعد نزول سعر برميل البترول؟ هل ستتوقف الحكومة عن أي خفض لدعم الأسعار في العام القادم لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم زيادة الأسعار؟ وهل ستقوم الحكومة بشراء مخزون من خلال الاحتياطي النقدي لحماية المواطن المصري الفترة القادمة من أي تقلبات قد تحدث في أسعار النفط؟".