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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 11:53 ص

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية بالمستشفى الجامعي

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
dostor.org/2406159

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط؛ على حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانيتها ومواردها لتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وتنميته، ذلك خلال سعيها لاستحداث وإنشاء العديد من المراكز والوحدات التي من شأنها تحسين منظومة خدمة المواطنين والارتقاء بها خاصة على الصعيد الصحي.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية خامس "فرع الجامعة" بالمستشفى الجامعي الرئيسي وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد ذكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد حسن عثمان نائب مدير المستشفى الجامعي للشئون الطبية والعلاجية، والدكتورة إحسان محمد حسن مدير الشئون الطبية، والدكتور محمود جابر مرسى مدير إدارة الشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور محمد حلمي المصمم المعماري والتنفيذي والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور "الجمال" أن المركز يعد إضافة جديدة إلى المنظومة الطبية الشاملة داخل المستشفيات الجامعية والتي تعكس حجم الجهد المتواصل والعمل المتميز الذي يُقدم داخل مستشفيات جامعة أسيوط لمواكبة أحد النظم الإدارية والصحية المتبعة في المؤسسات الطبية المتقدمة.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي أن المركز يعد بذرة للتعاون بين المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية وكافة عوامل الرعاية الأولية للمواطنين فى شتى التخصصات المختلفة وذلك يعد من أهم مكونات المنظومة الطبية المتميزة، منوهًا أن المركز يتكون من خمسة طوابق تشتمل على عددًا من الأقسام والغرف التي تغطى كافة أوجه الرعاية الأولية والتي تتضمن خدمات إدارات الشئون الطبية والإدارية والهندسية وإدارة المخازن.

ومن جانبه أشار الدكتور حسن عبد اللطيف انه من المقرر أن يقوم مركز الرعاية الصحية الأولية خامس بالجامعة بتقديم خدمات الرعاية الأولية للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية كاستخراج شهادات الميلاد والوفاة فضلًا عن بعض الخدمات الصحية الأخرى كالتطعيمات والأمصال بأنواعها والتثقيف الصحي للمترددين على المركز، وذلك فى الفترة من الساعة الخامسة مساءًا وحتى صباح اليوم التالي وذلك لتوفير خدمة استخراج شهادات الميلاد والوفاة فى هذا التوقيت من اليوم لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت، مؤكدًا ان ذلك يتم من خلال التنسيق مع مكتب الرعاية الصحية التابع لمديرية الصحة.

رئيس جامعة أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية بالمستشفى الجامعي
رئيس جامعة أسيوط يفتتح مركز الرعاية الصحية بالمستشفى الجامعي
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