زعيم الحزب الكردستانى يصل بغداد

نقلت شبكة رووداو الكردية عن مسئول كردي تأكيده وصول زعيم الحزب الكردستاني مسعود بارزاني، بغداد، اليوم الخميس، بعدما وصل موكبه إلى العاصمة، أمس الأربعاء.



وقال المصدر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وصل، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد، مبينًا أن عددًا من المسئولين العراقيين كانوا في استقبال "بارزاني" بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.



وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن موكبًا تابعًا لـ"البارزاني" سبقه في الوصول إلى العاصمة بغداد، أمس، مشيرًا إلى أن ما أدلى به القيادي الكردي كفاح محمود بشأن وصول بارزاني أمس الأربعاء كان غير دقيق.

