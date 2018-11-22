كيف يدعم طارق شوقي الشباب في وزارة التعليم؟

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه الآن يعقد عدة لقاءات مع متحدثين لاختيار أفضلهم خلال الفترة المقبلة مؤكدا في تصريح خاص للدستور أنه حتى الآن لا يتم اختيار اسم محدد.



وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة التي يسعى لها الدكتور طارق شوقي خلال الفترة المقبلة للارتقاء بمنظومة الإعلام داخل الوزارة، حيث أكدت المصادر أن الوزير سوف يستعين بمتحدث رسمي جديد أو متحدثة ليباشر عمله بجانب المستشار الإعلامي أحمد صابر.



وأشارت المصادر في تصريحات خاصة للدستور أن الوزير دائما يسعى إلى قرب وجهات النظر بين الشارع والوزارة، مؤكدا المصدر أن خلال الفترة المقبلة سيتم دمج فيديوهات على الموقع الرسمي للوزارة وبعض القنوات التلفزيونية للتعريف أكثر عن نظام التعليم الجديد والذي سيقضي على الدروس الخصوصية ويعالج كثير من مشاكل التعليم خلال السنوات المقبلة.



في سياق متصل كشفت المصادر أن الوزير يسعي إلى ضخ ١٠٨ قيادات جديدة بالتربية والتعليم مع بداية عام ٢٠١٩، مؤكدة أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل القيادات الجدد عقب الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ ٢٠٠٠ متقدم من التربية والتعليم سيتم اختيار ١٠٨ منهم فقط.



وقالت إن هذه المسابقة يحق لجميع العاملين بالتربية والتعليم التقديم فيها سواء كانوا من مدارس أو إدارات أو مديريات تعليمية حتى يكون المجال أوسع للشباب ولمن يفكر خارج الصندوق ويساعد وزارة التربية والتعليم علي التطوير خلال تطبيق النظام التعليمي الجديد.