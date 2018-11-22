القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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12:40 م

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مصر
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:40 ص

قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية بـ ١٠٠ ألف دينار

السيسي
السيسي
أ ش أ
dostor.org/2406007

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ ١٠٠ ألف دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية، والموقع في القاهرة بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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