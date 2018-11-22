بدء أعمال الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العدل العرب بحضور الرئيس السوداني بالخرطوم

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الخميس، أعمال اجتماع الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب، والتي يمثل مصر فيها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.



وشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية والوفود المشاركة، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين السودانيين، إلى جانب السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم.



وقال وزير العدل السوداني الدكتور محمد أحمد سالم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالخرطوم يناقش العديد من الموضوعات المطروحة والبنود المهمة، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والبند الخاص بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومن المنتظر أن يقر البند الخاص بطلب السودان برفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوها بأن اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب الذي عقد أمس بالخرطوم أوصى بذلك بالإجماع.



وأضاف أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش كذلك إيجاد صيغ مشتركة لقوانين تسترشد بها الدول العربية في تشريعاتها الوطنية، والاتفاقيات العربية المشتركة في العديد من المجالات، والتي من بينها مواجهة الإرهاب والمسائل المتعلقة بجرائم الإنترنت والتكنولوجيا.



يذكر أن اجتماع الدورة رقم (34) لمجلس وزراء العدل العرب يعقد برئاسة وزير العدل السوداني، الذي تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي، الذي ترأست بلاده الدورة (33) للمجلس.