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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:32 ص

وزيرة الصحة: 3 ملايين بالقليوبية شاركوا بمبادرة "100 مليون صحة"

هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أ ش أ
dostor.org/2405989

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن إجمالي عدد المواطنين الذين ترددوا على مستشفيات ونقاط التمركز في محافظة القليوبية بلغ 3 ملايين مواطن، وذلك خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (100 مليون صحة)؛ لتأتي المحافظة في مقدمة المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

جاء ذلك خلال جولتها، صباح اليوم الخميس، يرافقها محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق؛ لتفقد نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "C" والأمراض غير السارية، حيث تفقدت وحدة صحة كفر الجمال ومركز تدريب سنديون ومركز صحة ينددون ومستشفى حميات قليوب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات الوزيرة الميدانية لمتابعة المبادرة الرئاسية والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأضافت أن إجمالي المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز بلغ 39 ألفا و162 مواطنا، حيث إن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاء في المقدمة بإجمالي 428 ألفا و290 مواطنا كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة، ثم جاءت مدينة الخانكة في المركز الثاني بإجمالي 338 ألفا و767 مواطنا لتأتي مدينة بنها في المركز الثالث بإجمالي 311 ألفا و734 مواطنا.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس "C"، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج، منوهة بأنه يتم صرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية هي مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب وشبرا الخيمة".

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