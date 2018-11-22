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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:30 ص

محافظ سوهاج يشهد حفل مدارس السلام الخاصة

محافظ سوهاج يشهد
محمود عبد العال
dostor.org/2405983

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، فعاليات الحفل السنوي الذي تقيمه مدارس السلام الخاصة للغات بحي الكوثر لتكريم الأوائل والخريجين من طلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدرسة بحضور القس رفعت فتحي الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس داوود إبراهيم الأمين العام المساعد، والقس عماد شوقي راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والدكتور خالد عبداللطيف عميد كلية التربية بسوهاج، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، وخلاف إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم ونسرين منجد مدير المدرسة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وقيادات مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء بالمدرسة وأولياء الأمور والطلاب.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية والفقرات الاستعراضية والرياضية قدمها طلاب المدرسة، وعقب انتهاء الفقرات قام المحافظ بتكريم الطلاب المتفوقين والأوائل ومنحهم شهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتقدم "الأنصاري" بالتهنئة للطلاب المتفوقين وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد طوال العام وأشاد بالمستوى المتميز الذى تقدمه مدارس السلام لإثراء العملية التعليمية بالمحافظة وتقديم نماذج متميزة من الطلاب المتفوقين على المستوى العلمى والانشطة الطلابية المختلفة، مؤكدا ان الاستثمار فى العقول وتخريج طلاب متميزين قادرين على ان يكونوا قادة المستقبل وزرع معانى المحبة والتسامح واحترام حرية الاخر هو الضامن الاساسى لرقي وتقدم البلاد.

محافظ سوهاج يشهد حفل مدارس السلام الخاصة
محافظ سوهاج يشهد حفل مدارس السلام الخاصة
محافظ سوهاج يشهد حفل مدارس السلام الخاصة
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