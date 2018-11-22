إبراهيم عيسى يجذب علي الحجار إلى المسرح بعد غياب 4 سنوات

يستعد علي الحجار، لتقديم عمل مسرحي ضخم مطلع العام الجديد 2019، ليعود بذلك إلى المسرح بعد غياب دام 4 أعوام، منذ آخر أعماله المسرحية "بحلم يا مصر" الذى قدمه على خشبة المسرح القومي عام 2014.



أكد "الحجار" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المسرحية من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج أحمد عبد العزيز، مشيرًا أنه اجتمع مؤخرًا بهما واتفقوا على التفاصيل المبدئية للمسرحية والتى تدور أحداثها فى إطار اجتماعي هادف، مشيرًا أنه من المفترض أن يبدأ البروفات منتصف ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الفنانين يتم التفاوض معهم حاليًا، على أن يكون العمل جاهزًا للعرض مطلع العام الجديد.



وعلى الصعيد الغنائي، أضاف "الحجار" أنه يضع حاليًا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماته الغنائية لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه انتهى من تسجيل 9 أغنيات بالفعل، ويتعاون خلالهم مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعيين.



أضاف "الحجار" أنه يستعد لتصوير أغنيتين، لطرحهما قبل احتفالات رأس السنة الجديدة 2019، على طريقة الفيديو كليب، من آخر ألبوماته الغنائية "ما تاخدي بالك" والذى طرحه نهاية العام الماضي، الأولى هي "عيشة الحنية" من كلمات عاصم حسين، وألحان هيثم توفيق، وتوزيع مادو، والثانية هي "جوه حضني" من كلمات سالم الشهباني، وألحان وتوزيع محمد حمدي رؤوف.



يُذكر أن علي الحجار أحيا مؤخرًا 3 حفلات غنائية ضخمة، تحت لافتة "كامل العدد"، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 27، بالإضافة إلى حفل كبير على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.