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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:25 ص

تشكيل الأهلي والبث المباشر الأهلي أمام الوصل الإماراتي اليوم HD في البطولة العربية بالإمارات | كورة HD

تشكيل الأهلي والبث
الدستور
dostor.org/2405974

يستضيف فريق الوصل الإماراتي نظيره الاهلي المصري على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال العرب"، حيث يسعى الأهلي لتضميد جراحه بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما خلال مباراة الذهاب في برج العرب.

بث مباشر مباراة الأهلي المصري والوصل الإماراتي اليوم الخميس  22-11-2018 في البطولة العربية

تنقل مباراة الأهلي والوصل الإمارتي فى كأس زايد للأندية الأبطال العرب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 وبتعليق كل من المعلق : عامر عبدالله - عصام عبده.

تشكيل الأهلي أمام الوصل الإماراتي اليوم الخميس في البطولة العربية

استقر الفرنسي باتريك كارتيرون، المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

ينطلق بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في تمام الخامسة والنصف مساءً على ملعب زعبيل بنادي الوصل، في إيابدور الـ 16 بكأس زايد للأندية العربية، ونتمنى من متابعي الدستور الرياضي مشاهدة ممتعة لجماهير الفريقين في أنحاء الوطن العربي.

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بث مباشر HD مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس في البطولة العربية على ملعب زعبيل بالإمارات | يلا شوت

مشاهدة لايف مباراة الأهلي والوصل الخميس بتاريخ 22-11-2018 في كأس زايد للأاندية الأبطال العرب| كورة لايف الاهلي والوصل

بث مباشر مباراة الأهلي والوصل اليوم

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