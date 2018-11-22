الصين تناقش مواضيع حفظ السلام مع ملحقين عسكريين من 60 دولة

بحثت اللجنة العسكرية المركزية الصينية، مواضيع حفظ السلام، مع ملحقين عسكريين من حوالي 60 دولة متمركزين في الصين.



وذكر مكتب التعاون العسكري الدولي التابع للجنة العسكرية المركزية - في بيان اليوم الخميس - أنه تم توجيه الدعوة إلى ملحقين عسكريين من حوالي 60 دولة لزيارة مركز حفظ السلام التابع لوزارة الدفاع الوطني، حيث تمت مناقشة عمليات حفظ السلام مع الجانب الصيني.



وأضاف المكتب أن الملحقين العسكريين، أكدوا أن الصين تشارك منذ وقت طويل في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولعبت دورًا مهمًا في استقرار الأوضاع الدولية والإقليمية، وأعربوا عن أملهم في تعزيز التعاون والتبادلات مع الجانب الصيني بشأن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتقديم المزيد من المساهمات لحماية السلام العالمى.



يذكر أن الصين شاركت في 24 عملية حفظ سلام، كما أرسلت أكثر من 36 ألف عسكري لحفظ السلام، منذ أن شاركت لأول مرة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام عام 1990.