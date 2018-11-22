تجديد حبس المتهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الخميس، حبس المتهم بقتل خالته وزوجها المسنين بروض الفرج، بسبب رفضهما إقراضه مبلغًا ماليًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



البدابة عقب تلقي مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما.



وكشفت التحريات الأولية أن الزوجة تبلغ من العمر 61 سنة، بينما يبلغ عمر زوجها 66 سنة، بالإضافة إلي أنهما يعيشان بمفردهما ولم ينجبا أطفالًا.



وأشارت إلى أن المتهم ذهب لزيارة خالته لاقتراض مبلغ مالي منها، إلا أن المجني عليها رفضت إقراضه وعندما وقعت مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها زوج المجني عليها فقتلهما.



على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيًا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.