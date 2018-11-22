القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
حوادث
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:24 ص

تجديد حبس المتهم بقتل خالته وزوجها بروض الفرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2405970

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، الخميس، حبس المتهم بقتل خالته وزوجها المسنين بروض الفرج، بسبب رفضهما إقراضه مبلغًا ماليًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البدابة عقب تلقي مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثتي رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجة تبلغ من العمر 61 سنة، بينما يبلغ عمر زوجها 66 سنة، بالإضافة إلي أنهما يعيشان بمفردهما ولم ينجبا أطفالًا.

وأشارت إلى أن المتهم ذهب لزيارة خالته لاقتراض مبلغ مالي منها، إلا أن المجني عليها رفضت إقراضه وعندما وقعت مشادة كلامية بينهما تدخل على إثرها زوج المجني عليها فقتلهما.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيًا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

منذ 4 أيام

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 5 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

منذ أقل من شهر

"الداخلية" توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالصعيد

الآن

برات بيت ينفي مسؤوليته عن بناء منازل للفقراء غير مطابقة للمواصفات

اليوم.. وزيرة الصحة تتابع مبادرة القضاء على فيروس سى بالقليوبية

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 25 درجة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية بـ ١٠٠ ألف دينار

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

مقتل 8 أطفال فى حادث تصادم بين حافلتين فى الهند

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية بـ ١٠٠ ألف دينار

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

مقتل 8 أطفال فى حادث تصادم بين حافلتين فى الهند

كشكول

الأحد.. انطلاق حملة" الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" بآداب عين شمس

ننشر خريطة الأنشطة لاتحاد طلاب جامعة الفيوم للفصل الدراسي الأول

"عبد الغفار" يطالب الشركات الدولية بتوفير تدريب حقيقي لطلاب الجامعات

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

الأمصار

المتحدث العسكري الليبي: قطر وتركيا حولا البلاد معسكرات لتدريب الإرهاب

لأسباب مجهولة.. مصرع 5 أطفال وإصابة 15 آخرين بحادث في الصين

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

136 مليون دولار حجم ديون زيمبابوي لشركات طيران عالمية

الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎