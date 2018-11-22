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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:23 ص

تفاصيل ارتفاع حجم الأجور في شركة المستودعات العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلى
dostor.org/2405967

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل زيادة حجم الأجور في شركة المستودعات العامة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري.

وأضاف التقرير أن حجم الأجور بلغ 83.3 مليون جنيه خلال العام المالي 20162017، فيما كان حجم الأجور82.1 مليون جنيه خلال العام المالي 20152016.

وذكر التقرير أن حجم الأجور وصل إلى 82.1 مليون جنيه خلال العام المالي 20142015.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام لدعم الشركات والمصانع عبر خطة يتم تفعيلها حاليا في إطار زيادة ربحية الشركات.

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