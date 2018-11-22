الزراعة تبحث مع 10 محافظات المشاكل التي تواجه الفلاحين

عقد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والحشرات بوزارة الزراعة، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلين لـ ١٠ محافظات لبحث ودراسة أهم مشكلات الزراعة التى تواجه المزارعين فى ظل التغيرات المناخية والتأكيد على التواجد الميدانى لجناحي العمل الحقلى وهما الرعاية البستانية والمكافحة.



وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن الاجتماع بحث مشاكل العفن الهبابى فى المانجو وآثاره وطرق الحد منه بتوفير المبيدات اللازمة، وكذا رصد أى متغيرات تطرأ على محاصيل الخضر وأيضا تنفيذ عدد من المدارس الحقلية لمحاصيل الموالح والرمان والزيتون والاستعداد لزراعة البطاطس العروة الصيفى المقرر زراعتها فى يناير وفبراير.

