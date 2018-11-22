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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:18 ص

مكرم: 6 ورش عمل تبحث تطوير منظومة التعليم بمؤتمر "مصر تستطيع"

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
dostor.org/2405958

أكدت ويزرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم والمقرر إقامته في الفترة من 17 وحتى 18 من ديسمبر المقبل، بمدينة الغردقة، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، يستهدف دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم في خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.

وكشفت مكرم أن المؤتمر يتضمن 6 ورش عمل متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة التي بشأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمة، والوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات يكون لها الفضل في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة، وسبل جعل الطالب المصري مشاركا فاعلا في التعلم.

وأكدت أن "مصر تستطيع.. بالتعليم" يعد نقطة انطلاق لعام التعليم الذي أعلنه السيد الرئيس والذي سيتضمن عددا من الفعاليات الدولية والمحلية، وفرصة هامة لمناقشة مشروع التعليم الجديد وبحث مقترحاتهم المبنية على خبرات دولية في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المشروع، كما يمثل المؤتمر فرصة جيدة ينبغي استثمارها، لتعريف العالم بما قطعته مصر من خطوات ناجحة في طريق تطوير التعليم والنهوض به، وشهادة من خبرات دولية حول إستراتيجيتنا الوطنية.

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