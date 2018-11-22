سفير مصر بطوكيو وعمدة "كيتامى" يبحثان توقيع اتفاقية مع محافظة المنيا

بحث السفير أيمن كامل سفير جمهورية مصر العربية في اليابان اليوم الخميس مع عمدة مدينة "كيتامي"، مقترح توقيع اتفاقية تآخ بين محافظة المنيا ومدينة "كيتامي".



وسبق أن اضطلعت مدينة "كيتامى" اليابانية بعدد من الأنشطة التطوعية بالمنيا خلال الأعوام الماضية؛ منها تفعيل برنامج لتبادل الطلاب عام 2002، وإنشاء الركن الياباني بحديقة المنيا عام 2004، فضلًا عن عدد من الأنشطة الثقافية الأخرى أبرزها إقامة مهرجان ثقافي ياباني بقصر ثقافة المنيا عام 2008.



ويأتى اللقاء في إطار جهود السفارة المصرية في اليابان لتعزيز التعاون الثنائي بين المدن اليابانية والمصرية واستطلاع أفاق التعاون الثقافي والأكاديمى.



وخلال اللقاء.. وجه السفير المصري الدعوة الى عمدة "كيتامي" لزيارة محافظة المنيا في أقرب فرصة للتعرف على إمكاناتها السياحية واستكشاف فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، كما اقترح السفير تأسيس جمعية صداقة مصرية – يابانية برعاية المدينة وذلك بهدف التعريف بالحضارة والثقافة المصرية التي تحظى باهتمام كبير لدى المواطن الياباني، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا من قبل عمدة "كيتامي".



وناقش السفير أيمن كامل خلال اللقاء ايضا مقترح إنشاء مركز للدراسات الآسيوية بجامعة المنيا، وتوقيع اتفاق للتبادل الطلابي، وأخرٍ للتعاون في مجال تكنولوجيا الحفاظ على الموارد المائية والحماية من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالسيول.



في سياق متصل، ألقى السفير أيمن كامل كلمة بمقر المركز الثقافي بمدينة "كيتامي" أبرز خلالها أهم الفرص الاستثمارية والتجارية والسياحية بمصر، كما كرم عددا من طلبة مدارس المدينة وسلمهم شهادات تقدير لمساهمتهم في تقديم عمل فني عن مصر العام الماضي.