تأهل "الشربينى" و"الطيب" لدور الثمانية لبطولة هونج كونج للاسكواش

تأهلت اللاعبتان نور الشربينى ونور الطيب اليوم الخميس لدور الثمانية لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش التى تستمر فعالياتها حتى 25 من شهر نوفمبر الحالى.



وجاء تأهل نور الشربينى المصنفة الأولى بعد الفوز على الأمريكية اماندا صبحى بثلاثة أشواط لشو بنتيجة 11-6، 11-6، 11-13، 13-11فى مباراة استغرقت 44 دقيقة.



كما تأهلت نور الطيب المصنفة الثانية لدور الثمانية بعد الفوز على جوشنا تشينابا المصنفة الرابعة عشر بثلاثة أشواط لشوط بنتيجة 1111-6، 11-4، 10-12، 11-8فى مباراة استغرقت 41 دقيقة.

