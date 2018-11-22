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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:09 ص

سفير رومانيا: الإعداد لزيارة وفود اقتصادية لمصر

ميهاى شتيفان ستوبارو
ميهاى شتيفان ستوبارو
أ ش أ
dostor.org/2405890

أعلن سفير رومانيا بالقاهرة ميهاى شتيفان ستوبارو، عن الإعداد لزيارة ثلاثة وفود اقتصادية رومانية لمصر خلال النصف الأول من عام 2019، والتي تضم شركات تعمل في مجالات الطاقة والبترول والغاز والمواد الغذائية والمشروبات والمياه وإدارة النفايات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الرئاسة الدورية لرومانيا للاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من يناير المقبل ولمدة ستة أشهر.

وقال سفير رومانيا بالقاهرة - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الذي يوافق الأحد المقبل الموافق 25 نوفمبر - "إنه من المقرر عقد الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية الاقتصادية المشتركة بالقاهرة في النصف الأول من العام المقبل، لبحث تعزيز التعاون والآليات الجديدة لجذب الاستثمارات في البلدين".. لافتا إلى أن الدورة السابقة للجنة عقدت في بوخارست في يونيو عام 2017.

وأضاف:" مصر ورومانيا توليان اهتماما بدعم التعاون الثلاثي ومتعدد الأطراف في ضوء أهمية موقعهما الجغرافي في الشرق الأوسط وأوروبا".. مؤكدا أهمية جهود مصر لجذب الاستثمار الأجنبي بما يعود بالفائدة على الكيانات الاقتصادية التي ترغب في العمل في السوق المصري، والتي أصبحت واضحة للدول الأخرى بما في ذلك رومانيا التي ترى مصر على وشك أن تصبح واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.

وأوضح أن الشركات الخاصة الرومانية أبدت اهتماما بالاستثمار في قطاعات كبيرة في مصر مثل الطاقة والغاز والبترول..وأن وفدا من رجال الأعمال الرومانيين سوف يبدأ زيارته لمصر الأحد لإجراء مباحثات مع السلطات المصرية حول إمكانيات وفرص الاستثمار في قطاع البترول.

وردا على سؤال حول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد استعداد السفارة الرومانية بالقاهرة لتعريف الشركات الرومانية في السوق المصري وفي بوخارست بالفرص التي تقدم في هذا المشروع في ضوء التسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، أفاد سفير رومانيا بالقاهرة بأن التعاون الاقتصادي والتجاري شهد تحسنا في العامين الماضيين، وبلغت قيمة التبادل التجاري في الشهور التسعة الأولى من هذا العام 741 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو17ر59 في المائة بالمقارنة عن نفس الفترة من العام السابق.. مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى كشريك تجاري لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تبلغ الصادرات الرومانية نحو 3ر17 في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية إلى هذه المناطق.

وأوضح أن الصادرات الرومانية لمصر بلغت 650 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 17ر72 في المائة بالمقارنة بعام 2017 بينما بلغت الصادرات المصرية للسوق الروماني 91 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 78ر5 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن رومانيا تصدر لمصر القمح والخشب والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط والمعادن والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات والمواد الكيميائية والسيراميك والأواني الزجاجية، في حين تتضمن الصادرات المصرية لرومانيا الفاكهة والخضروات والكيماويات والمنتجات الغذائية والبلاستيك والمطاط والمنسوجات ومشتقاتها والأسمنت والجص والاسبستوس والمعادن المشتركة ومشتقاتها والمنتجات المعدنية.

وردا على سؤال حول السياحة الوافدة لمصر، أكد سفير رومانيا بالقاهرة أن مصر تعد مقصدا سياحيا للسائحين الرومانيين، وتشهد زيادة مستمرة في أعدادهم خاصة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.. مشيرا إلى أنه يتم تسيير رحلات شارتر أسبوعيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، ومازالت القاهرة الوجهة الدائمة للسائحين الرومانيين.

وأشار إلى زيارة وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين لرومانيا - الشهر الماضي - والتي شهدت مناقشات مثمرة مع عدد من شركات السفر الرومانية من أجل الترويج للسياحة في مصر وإعداد برامج في السوق الروماني.. لافتا إلى أن الشركات السياحة المصرية عبرت عن اهتمامها بالمشاركة في معرض السياحة الروماني الذي سوف ينظم في بوخارست خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير عام 2019.

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