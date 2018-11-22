مشروع قانون في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

تقدمت عضو البرلمان البريطاني ليلى موران، وهي أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم، بمشروع قانون للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.



وقالت موران: إن "الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني"، مضيفا أن "بلادها لم تعترف بعد رسميا بدولة فلسطين، وهو ما يجب تغييره".



وتابعت: "أشجع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيد مشروع القانون، واعتراف لندن بفلسطين دولة في أقرب وقت ممكن"، لافته إلى أن ذلك الاعتراف لن يحل القضية، لكنه سيكون بمثابة "إعادة إشعال لشرارة الأمل التي انطفأت في قلوب الفلسطينيين".



وذكّرت البرلمانية البريطانية بدور بلادها في نشوء المشكلة من خلال "وعد بلفور"، مؤكدة في هذا السياق ضرورة تحمل المسؤولية من خلال إحياء محادثات السلام.

