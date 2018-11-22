القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
منوعات
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:42 ص

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

غاز الميثان
غاز الميثان
أ ش أ
dostor.org/2405882

وجد علماء أن غاز الميثان، أحد أقوى الغازات الدفيئة، يتم إطلاقه على نطاق ضخم من خلال نهر جليدي في أيسلندا.

ويتدفق النهر الجليدي "Sólheimajökull" من البركان النشط المغطى بالجليد "Katla"، ويطلق ما يصل إلى 41 طنا من الميثان يوميا خلال فصل الصيف.

ويعادل هذا الرقم إنتاج أكثر من 136 ألف بقرة، حيث تعد الأبقار "مصدرا كبيرا" لانبعاثات الميثان.

ويهيئ "Katla" البيئة المثالية لازدهار الميكروبات المنتجة لغاز الميثان، وهي أيضا تحتل أفضل 5 مراكز في العالم للإنتاج الكلي لثاني أكسيد الكربون.

وتعد دراسة جامعة Lancaster، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports، أول دراسة تظهر إطلاقا واسعا للميثان من الأنهار الجليدية.

وقال معد الدراسة، الدكتور بيتر وين، من مركز Lancaster للبيئة: "هذه كمية هائلة من الميثان الناجم عن تيار ذوبان الجليد. ومن المهم معرفة مصادر مختلفة للميثان، الذي يتم إطلاقه في الغلاف الجوي، وكيف يمكن أن يتغير في المستقبل".

وفي الدراسة، أخذ الباحثون عينات من المياه من حافة بحيرة المياه الذائبة أمام نهر Sólheimajökull الجليدي، وقاسوا تركيزات الميثان، وتمت مقارنتها مع مستويات الميثان في الرواسب القريبة والأنهار الأخرى، للتأكد من أن الميثان لم يتم إطلاقه من الأماكن الطبيعية المحيطة.

وقال الدكتور وين: "تم العثور على أعلى التركيزات في نقطة التقاء النهر الجليدي مع البحيرة، وهذا يدل على أن مصدر الميثان قادم من أسفل النهر الجليدي".

وباستخدام مطياف الكتلة، الذي يحدد "البصمة" الفريدة للمادة الكيميائية، اكتشف الباحثون أن الميثان يأتي من النشاط الميكروبيولوجي على فراش النهر الجليدي.

كما وجدوا أنه على الرغم من أن البركان لا ينتج الميثان مباشرة، فإنه يخلق الظروف المثالية لازدهار الميكروبات المنتجة للميثان.

وقال الدكتور هيو تافن، عالم البراكين في جامعة Lancaster، إن "الحرارة الناتجة عن بركان "Katla" قد تساهم بشكل كبير في تسريع توليد الميثان الميكروبي، لذا يمكن النظر إلى "Katla" على أنه حاضنة عملاقة للميكروبات".

كما اكتشف العلماء مؤخرا أن كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون تنبعث من بركان "Katla"، وهو في المراكز الخمسة الأولى على مستوى العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا لا شك في أنه بركان غازي مثير جدا للاهتمام.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أقل من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أقل من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أقل من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

منذ 3 شهر

بالصور.. مومياء مجهولة تكشف أسرار "التحنيط" الفرعوني

الآن

حظك اليوم الخميس 22/ 11/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

اليوم.. محاكمة سائق هتك عرض طفلة بالبدرشين

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

136 مليون دولار حجم ديون زيمبابوي لشركات طيران عالمية

الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎