ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بالبحيرة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد انور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، صباح اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بنطاق قسم شرطة دمنهور.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من: أحمد.ص. م 31 سنة عاطل ومقيم شبرا بدائرة القسم، رضا. م. ع 29 سنة عاطل، عبده. م. ا 27 سنة عاطل، ومقيمان أبو الريش بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول 26 تذكرة لمخدر الهيروين، مبلغ 410 جنيهًا، هاتف محمول، فرد خرطوش عيار 12 ملي محلى الصنع، كذا 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني 21 تذكرة لمخدر الهيروين، مبلغ 270 جنيهًا، هاتف محمول "، وبحوزة الثالث 16 تذكرة لمخدر الهيروين، مبلغ 150 جنيهًا، هاتف محمول.



وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، المبالغ المالية من متحصلات البيع، الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وأضاف المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

