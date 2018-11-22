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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:33 ص

سفارة عُمان في سول تحتفل بالعيد الوطني

سلطنـة عُمان
سلطنـة عُمان
وكالات
dostor.org/2405878

احتفلت سفارة سلطنـة عُمان في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بذكرى يوم " 18 من نوفمبر" العيد الوطنـي الـ 48، في فندق لوتيه وسط العاصمة سول.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد استقبل السفير محمد الحارثي، رئيس البعثة العمانية وأعضاؤها ضيوف الحفل الذي أقيم عند ظهر اليوم مع إقامة معرض الصور عن السلطنة، على رأسهم النائب الأول لوزيرة الخارجية " تشو هيون" الذي حضر الحفل نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية وعدد من النواب البرلمانيين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في البلاد وممثلو القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية والمجتمع المدني.

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