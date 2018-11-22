مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر النمط الثانى

أفادت دراسة حديثة أن مرضى الصدفية وغيرها من الاضطرابات الجلدية الالتهابية، يمكن أن يصبحوا فى خطر متزايد للوقوع فريسة للإصابة بمرض السكر النمط الثانى.



وتشير نتائج الدراسة التى تم تقديمها فى المؤتمر السنوى "لجمعية الغدد الصماء" فى جلاسكو، إلى أن تحسين صحة الجلد يمكن أن تكون ذات أهمية قصوى للتحكم فى مستوى السكر فى الدم، وخفض خطر الإصابة بالمرض، حيث يعانى مايقرب من مابين 2- 3% من سكان العالم من الصدفية، وهو اضطراب التهابي مزمن حيث يهاجم الجهاز المناعى خلايا الجلد، مما يؤدى إلى حدوث تقرحات حمراء.



ولا يوجد حتى الآن، أى علاجات فعالة لمرض الصدفية فى الوقت الذى لا توفر فيه العلاجات المتاحة حاليا سوى تخفيف حدة الأعراض المرضية، وهو ما يزيد من أعباء الإصابة هذا المرض لكونه لا يمكن الشفاء منه.



وكانت عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن الإصابة بالصدفية يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر النمط الثانى.. مع ذلك، فإن الآليات البيولوجية المحددة التى تربط بين الإضرابين غير معروفة حتى الآن، وإذا تم تعريفها، فإنها يمكن أن تؤدى إلى تطوير علاجات جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل الجلد والحد من فرص الإصابة بمرض السكر النمط الثانى.



وفى هذه الدراسة، استخدمت "إليزابيث إيفانز "، الأستاذ فى كلية كينجز" فى بريطانيا، نماذج حيوانية وأنسجة جلدية حيوانية، للبحث عن التغيرات التى تسببها الصدفية التى قد تؤثر على تطور مرض السكر.



وأظهرت الفئران المصابة بالصدفية تغيرات تدل على مقاومة الإنسولين وهى ميزة رئيسية لتطور مرض السكر حيث يفشل الإنسولين فى تحفيز امتصاص الجلوكوز فى الخلايا.



وقد شملت التغيرات انخفاضا فى قدرة امتصاص الجلوكوز فى الأنسجة الدهنية تحت الجلد وزيادة إنتاج الإنسولين من الخلايا المنتجة له، مما يشير إلى أن الجسم يحاول التعويض عن نقص امتصاص الجلوكوز، كما شوهدت تغيرات مماثلة فى الخلايا الدهنية والخلايا الصغيرة خارج الجسم عند تعرضها للسائل المزروع المستخدم لدعم عينات الجلد الملتهبة.



وأكد الباحثون أن نموذج المختبر الذي تم استخدامه فى هذه الدراسة يشبه إلى حد كبير العديد من السمات الرئيسية للصدفية، مشيرين إلى ملاحظة بعض التغييرات التى تتسبب فى الحالة وتعكس ما يُرى في الأشخاص فى مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكر.

