طول فترة النوم يزيد خطر التعرض للكسور

كشفت دراسة حديثة أن طول فترة النوم يمكن أن يترافق مع زيادة خطر الإصابة بالكسور.



ووفقا للأبحاث الحديثة، فإن النساء اللاتى بلغت ساعات نومهن 5 ساعات كل ليلة، كان لديهن نحو 25% زيادة فى احتمال التعرض للسقوط والكسور.. مشيرة إلى أن النوم القصير ارتبط بزيادة مخاطر جميع الكسور، فى الطرف العلوى، والطرف السفلى وكسور الجسم المركزى، ولكن ليس مع زيادة خطر كسور الفخذ.



وقد شمل التحليل – الذى نشر فى مجلة أبحاث العظام"- 157306 سيدة مسجلة فى "مبادرة صحة المرأة"، بمتوسط وقت متابعة قدره 7.6 عام، بالنسبة للسقوط، و12 عاما للكسور.. فقد بلغ المعدل السنوى لحوادث السقوط المتكرر 10.6% بين النساء اللاتى بلغت ساعات نومهن فى الليل أقل من خمس ساعات، ونحو 7% بين السيدات اللاتى ينمن مابين سبع إلى ثمانى ساعات فى اليوم، ونحو 11.8% بين السيدات اللاتى تتخطى ساعات نومهن العشر ساعات ليلا.



وقالت الدكتور"جين كاولى"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "نيويورك":" تعد حوادث السقوط من المشكلات الصحية الهامة بين كبار السن، وتؤدى إلى التعرض إلى إصابات مابين متوسطة إلى شديدة.. وتحدث معظم الكسور بسبب السقوط، وتشير الأدلة الحديثة إلى أن معدل الوفيات المرتفع فى الولايات المتحدة يعود إلى حوادث السقوط، وأنه آخذ فى الارتفاع ".



وأضافت:" على الرغم من أن حوادث السقوط ناتجة عن عدد من العوامل، فإن بحثنا يركز على عوامل خطر جديدة، وهى عامل "النوم".. وتشير النتائج إلى ان التدخلات الرامية إلى تحسين النوم قد تقلل من مخاطر السقوط".

