القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:35 ص

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
فن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:05 ص

برات بيت ينفي مسؤوليته عن بناء منازل للفقراء غير مطابقة للمواصفات

النجم الأمريكي برات
النجم الأمريكي "برات بيت
أ ش أ
dostor.org/2405868

أكد النجم الأمريكي "برات بيت" أنه وعد بتوفير منازل جديدة من خلال مؤسساته الخيرية للمشردين والفقراء، إلا أنه ليست من مسؤوليته التأكد من صحة المواصفات التى تم من خلالها بناء هذه المنازل.

وفى الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضده، حول المنازل التي بنتها مؤسسته الخيرية في أعقاب إعصار كاترينا، قال براد بيت إنه ليس من مسؤوليته التأكد من أن المنازل بنيت بشكل صحيح.

وقدم الممثل الأمريكي الشهير وثائق أمام محكمة ولاية لويزيانا في الدعوى المرفوعة ضده وضد مؤسسته "ميك إت رايت " (Make It Right). وقال إنه أسس المؤسسة لمهمة بناء منازل عالية الجودة ومصممة بشكل مستدام ليتم بيعها بأسعار معقولة للمحتاجين، فى أعقاب الدمار الذى خلفه إعصار "كاترينا"، مؤكدا أنه لم يخالف أى لوائح أو قوانين مع أصحاب هذه المنازل، مضيفا بقوله: "أنا ممثل، ولست عامل بناء".

وذكر أن المدعين فى القضية كانوا قد أشادوا به سابقًا لتوليه مهام بناء المنازل، وذكروا على وجه التحديد " أنهم ممتنون للغاية للسيد بيت لجهوده في المساعدة على إعادة بناء المنهارة".

ويقول محامو براد بيت إن " الدعوى لا تتضمن أي ادعاءات بأن بيت ارتكب أي فعل أو إغفال"، مطالبين بإخراجه من القضية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ 5 أيام

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ 6 أيام

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهر

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 22/ 11/ 2018

حظك اليوم الخميس 22/ 11/ 2018 لجميع الأبراج الفلكية

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوصل الإماراتى والقنوات الناقلة

محمد صبحى يهاجم نجوم مسرح مصر

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوصل الإماراتى.. اليوم

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف مصدر للميثان يفوق إنتاج 136 ألف بقرة

136 مليون دولار حجم ديون زيمبابوي لشركات طيران عالمية

الصين تتخذ خطوات عملية تجاه تطبيق خطة مراقبة السلوك الاجتماعي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

عصير البرتقال مفيد لذاكرة الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎