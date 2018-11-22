برات بيت ينفي مسؤوليته عن بناء منازل للفقراء غير مطابقة للمواصفات

أكد النجم الأمريكي "برات بيت" أنه وعد بتوفير منازل جديدة من خلال مؤسساته الخيرية للمشردين والفقراء، إلا أنه ليست من مسؤوليته التأكد من صحة المواصفات التى تم من خلالها بناء هذه المنازل.



وفى الدعوى القضائية الجماعية المرفوعة ضده، حول المنازل التي بنتها مؤسسته الخيرية في أعقاب إعصار كاترينا، قال براد بيت إنه ليس من مسؤوليته التأكد من أن المنازل بنيت بشكل صحيح.



وقدم الممثل الأمريكي الشهير وثائق أمام محكمة ولاية لويزيانا في الدعوى المرفوعة ضده وضد مؤسسته "ميك إت رايت " (Make It Right). وقال إنه أسس المؤسسة لمهمة بناء منازل عالية الجودة ومصممة بشكل مستدام ليتم بيعها بأسعار معقولة للمحتاجين، فى أعقاب الدمار الذى خلفه إعصار "كاترينا"، مؤكدا أنه لم يخالف أى لوائح أو قوانين مع أصحاب هذه المنازل، مضيفا بقوله: "أنا ممثل، ولست عامل بناء".



وذكر أن المدعين فى القضية كانوا قد أشادوا به سابقًا لتوليه مهام بناء المنازل، وذكروا على وجه التحديد " أنهم ممتنون للغاية للسيد بيت لجهوده في المساعدة على إعادة بناء المنهارة".



ويقول محامو براد بيت إن " الدعوى لا تتضمن أي ادعاءات بأن بيت ارتكب أي فعل أو إغفال"، مطالبين بإخراجه من القضية.

