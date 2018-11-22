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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:02 ص

اليوم.. وزيرة الصحة تتابع مبادرة القضاء على فيروس سى بالقليوبية

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2405865

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة القليوبية، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ ٩ للمبادرة.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر ان تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح وحدة صحة "كفر الجمال"، ثم مركز تدريب "سنديون"، تليها مركز صحة "سنديون"، وتختتم الجولة بمستشفى حميات "قليوب".

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الماضي فى ٩ محافظات يستمر عملها حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

يشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الإلكتروني www.stophcv.eg لتلقي أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.

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