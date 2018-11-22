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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:54 ص

الفيضانات تجبر الفيلة البرية على دخول مناطق سكنية في إندونيسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2405861

أجبرت الفيضانات التي اجتاحت أجزاء من إندونيسيا قطيعا من 11 من الفيلة البرية على الفرار من بيئتها الطبيعية والدخول في مناطق المزروعات الواقعة بالقرب من المناطق السكنية في مدينة كامبار بإقليم رياو.

ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الاندونيسية عن رئيس هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية في رياو قوله إن الفيلة، التي التهمت وأتلفت في طريقها الكثير من المزروعات، تتنقل من مكان لآخر ولكنها تجنبت بلدة "تابونج" وهي من مناطق العبور الخاصة بها، لأنها غمرت بالماء، مشيرا إلى أن القطيع ينتمي إلى عائلة واحدة، وأنه يتم اتخاذ إجراءات لتأمين المنطقة ولمنع القطيع من الاقتراب من المنازل.

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