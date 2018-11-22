قبرص توفر نظام امتحانات الشهادة الثانوية الدولية بالمدارس العامة

أعلن مجلس الوزراء القبرصي أن نظام امتحانات اللغة الانجليزية لجامعة كامبريدج مثل شهادة "أي جي سي أس أي" سوف تطبق في المرحلة الثانوية بالمدارس العامة اعتبارا من العام الدراسي القادم.



وذكرت صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية أنه سيتم تجربة البرنامج، الذي جاء بناء على اقتراح من وزير التعليم فضلا عن الحكومات السابقة، لعام دراسي واحد خلال السنة الأكاديمية "2019 – 2020".



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة كليليا فاسيليو إن الآباء لم يعودوا بحاجة إلى دفع ثمن هذا النوع من الدروس في المعاهد الخاصة للحصول على الشهادات المعترف بها دوليا، مشيرة إلى أن تكاليف تطبيق البرنامج تم تخصيصها في ميزانية وزارة التعليم لعام 2019.